حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الجمعة 15-3-2024، خامس شهر رمضان المبارك 1445 هـ، في ظل حرص المواطنين على أداء الصلاة في أوقاتها خلال الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الجمعة 15-3-2024

ووفقا لإمساكية شهر رمضان الكريم التي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الجمعة شهدت تغيرات بسيطة عن الأمس بمعدل دقيقة سواء بالزيادة أو النقصان في مواعيد الصلاة، بينما بلغت عدد ساعات الصيام في خامس أيام شهر رمضان 13:46 ساعة.

مواقيت الصلاة في المنوفية اليوم الجمعة 15-3-2024

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الجمعة 15-3-2024 سيكون في تمام الساعة 4:39 صباحا

موعد أذان الظهر في المنوفية اليوم الجمعة 15-3-2024 سيكون في تمام الساعة 12:05 مساءً

موعد أذان العصر في المنوفية اليوم الجمعة 15-3-2024 سيكون في تمام الساعة 3:30

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الجمعة 15-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:04 مساءً

موعد أذان العشاء في المنوفية اليوم الجمعة 15-3-2024 سيكون في تمام الساعة 7:22 مساءً