موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الخميس 14-3-2024

يختلف موعد أذان المغرب من محافظة إلى أخرى حسب المنطقة الجغرافية التي تقع بها، وبحسب إمساكية شهر رمضان فإن موعد أذان المغرب سيتأخر دقيقة عن أمس.

ومن المقرر أن يكون موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الخميس في تمام الساعة 6:04، وتبلغ عدد ساعات الصيام 13 و44 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم في المنوفية

وخلال الأيام المقبلة سيختلف موعد أذان المغرب في المنوفية عن اليوم الذي يسبقه، بحسب إمساكية شهر رمضان، والتي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة.

زيادة عدد ساعات الصيام

وفقا لإمساكية شهر رمضان التي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، كلما اقترب شهر رمضان الكريم من نهايته تأخر موعد أذان المغرب، ما يؤدي إلى زيادة عدد ساعات الصيام.