محافظ القليوبية: تكلفة إنشاء مستشفى شبين القناطر 2.4 مليار جنيه ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مجال الصحة بمدينة شبين القناطر؛ للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع، بجانب متابعة أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي.

وتقع المستشفي على مساحة 16 ألف متر مربع، والمبنى الرئيسي مُقام على مساحة 4500 متر مربع، وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية إلى 2.4 مليار جنيه، ويتبنى أعمال التنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير.

خريطة مشروع مستشفى شبين القناطر المركزي الجديد

وقال المحافظ خلال الجولة إن المستشفى مكون من 4 مبانٍ مختلفة، وهي «المبنى الرئيسي للمستشفى ومبني لتجميع البلازما ومدرسه للتمريض ومبني للغازات الطبية»، ووصلت نسبة تنفيذ الخرسانات إلى 78%.

وأضاف الهجان أنه تم الانتهاء من توريد جميع مكونات المستشفي ومكونات الشيلر والمحولات وجاري العمل بتأسيس منظومة التكييف المركزي والحريق، إضافة إلى التشطيبات الداخلية وأعمال المحارة والسباكة في الأدوار التي تم الانتهاء من صبها.