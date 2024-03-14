مصطفى كامل يوجه رسالة نارية لطارق الشناوي: «سأدعم كل من تهاجمهم»

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، سر دفاعه عن الفنان مصطفى قمر بعدما هاجم الناقد الفني طارق الشناوي بسبب انتقاده وانتقاد فيلم «أولاد حريم كريم».

دافعت عن صاحبي وأخويا

وأضاف كامل، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: «دافعت عن صاحبي وأخويا، لأن هذا الفيلم تعب فيه فريق العمل كثيرا، والناس أكلت عيش، وده رزقهم، والمخرج عاوز ينجح عشان ربنا يكرمه، ومينفعش أمسك قلم وأقعد أشتم في الناس وأهينهم، مش بحب الطريقة دي».

وتابع: «لا أحب الطريقة التي ينتقد بها طارق الشناوي الناسَ، دائما يقول إن هذا فاشل والآخر ساقط، سأدافع عن زملائي.. يا طارق يا شناوي كل ما ألاقيك بتهاجم زميل ليّ بشكل لا ينتمي إلى مضمون النقد الهادف البناء سأدعمه لأني نقيب موسيقيي مصر، هذا ليس نقدا، كيف أكتب عنكِ يا بسمة وهبة أنكِ مذيعة فاشلة».