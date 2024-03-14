قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) كتب: محمد عزالدين 07:49 م | الخميس 14 مارس 2024 مسجد الحسين تنقل قناة الناس، بثا مباشرا لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بث مباشر لصلاة العشاء من مسجد الحسين على قناة الحياة قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) بث مباشر لصلاة العشاء من مسجد الحسين على قناة الحياة بث مباشر.. نقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين إمام مسجد الحسين: لا يجب تضييع لحظة واحدة من شهر رمضان التوني: القارئ أحمد نعينع يؤم المصلين الليلة في صلاة التراويح من مسجد الحسين مسجد الحسين الحسين الناس بقلم محمد عزالدين