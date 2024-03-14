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دراما المتحدة

بث مباشر لصلاة العشاء من مسجد الحسين على قناة الحياة

كتب:

محمد عزالدين
07:33 م | الخميس 14 مارس 2024
مسجد الحسين

مسجد الحسين

تنقل قناة الحياة، بثا مباشرا لصلاة العشاء من مسجد الحسين، حيث يؤم القارئ عبدالرحمن حسين الأسواني المصلين.

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