بث مباشر لصلاة العشاء من مسجد الحسين على قناة الحياة كتب: محمد عزالدين 07:33 م | الخميس 14 مارس 2024 مسجد الحسين تنقل قناة الحياة، بثا مباشرا لصلاة العشاء من مسجد الحسين، حيث يؤم القارئ عبدالرحمن حسين الأسواني المصلين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قناة الناس تنقل صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين (بث مباشر) بث مباشر لصلاة العشاء من مسجد الحسين على قناة الحياة بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجدي سيدنا الحسين والأزهر الشريف بث مباشر.. نقل شعائر صلاة التراويح من مسجد الإمام الحسين إمام مسجد الحسين: لا يجب تضييع لحظة واحدة من شهر رمضان سعيد حجازي يكتب: قوة مصر الناعمة.. «التراويح من الحسين والأزهر» نموذجاً الحسين قناة الحياة بقلم محمد عزالدين