كابتن أحمد الكأس: «دفنت أختي وتاني يوم ذهبت إلى المباراة»

قال الكابتن أحمد الكأس خلال حواره مع الإعلامي أحمد خطيب ببرنامج «كلم ربنا» المذاع على راديو 9090: ربنا معانا في كل وقت وحين، قد يكون بعض الناس في غفلة، ولكن يجب إدراك أن كل شئ بأيد ربنا سبحانه وتعالى، الإنسان عندما يتحرك أو يتحدث يكون هذا بفضل الله.

صبر وإيمان كابتن أحمد الكأس

وأوضح «الكأس» خلال حواره مع الإعلامي أحمد خطيب ببرنامج «كلم ربنا» المذاع على: «الجميل أن ربنا ينزل على قلبك اللطف والصبر.. في يوم وفاة والدي عاملت حاجات أنا مش عارف عاملتها أزاي، عندما أبلغتني أختي أن والدي توفى روحت وشيلته وحطيته على السرير، وتحملت المسئولية، وكان هذا فضل من ربنا وخير».

وتابع «الكأس»: «أختي كانت جميلة في كل شئ بدعيلها دائما، عندما أخبروني بوفاتها أخذت السيارة واتجهت مسرعا إلى المنزل كان يوافق يوم جمعة وكان عندي مباراة يوم السبت، فذهبت دفنت أختي ورجعت يوم السبت على المباراة وبعدها بيوم اتصلوا بيا قالولي أن أخوك تعبان روحت المستشفي أدور عليه، كان مريض سكر فقد بصره بسبب هذا المرض فبلغوني أنه مات قولت الحمد لله».