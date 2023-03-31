مواقيت الصلاة في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023  تاسع أيام رمضان

يحرص المصلون على معرفة مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف، اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مواعيد الإفطار والسحور والإمساك وأذان الفجر.

مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023

تحدد مواقیت الصلاة في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، حسب إمساكية محافظة بني سويف، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

الفجر 4:20 صباحا

الشروق 5:47 صباحا

الظهر 12:00 صباحا

العصر 3:31 مساء

المغرب 6:13 مساء

العشاء 7:31 مساء، وبعدها صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في بني سويف.. اليوم الجمعة 31-3-2023

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في بني سويف في تاسع أيام شهر رمضان المبارك، اليوم الجمعة 31-3-2023 في الساعة 4:20 صباحا.

موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023

تحدد موعد أذان الظھر في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 في تاسع أيام شهر رمضان المبارك، في الساعة 12:00 صباحا

وأعلنت الهيئة المصرية للمساحة موعد أذان العصر في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، في 3:31 مساء.

موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان المبارك هو 6:13 مساء.

موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023

وتبين من تقرير الهيئة المصرية للمساحة أن موعد أذان العشاء في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان المبارك، هو 7:31 مساء.