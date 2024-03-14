أحمد الكاس: «من نعمة ربنا عليّ إن أبويا وأمي علموني إزاي أحب إخواتي»

قال الكابتن أحمد الكاس إن ربنا عمره ما يرسل شر للإنسان، موضحًا أن الشر يكمن في أنفس الإنسان نفسه ولكن ليس من الله، ربنا يأتي بالخير دائما.

وأضاف «الكاس» خلال حواره مع الإعلامي أحمد خطيب ببرنامج «كلم ربنا» المذاع على راديو 9090، أن «من نعمة ربنا عليا أن أبويا وأمي علموني إزاي أحب أخواتي أوي، مكنش بيعدي أسبوع إلا ونتجمع أنا وأخواتي».

وتابع: «أنا حامد ربنا على كل شيء وعطيته كلها خير أوعى تتخيل أن ربنا هيبعتلك شر، الشر من نفسنا إحنا، رب الخير لا يأتي إلا بالخير».

أصعب ابتلاء تعرض له

وأوضح «الكاس»: أصعب ابتلاء اتعرضت له عندما فقدت أشقائي خلال يومين فقط كان أكبر مصيبة اتعرضت لها ولكني قلت الحمدلله لأني مؤمن وربنا ألهمني الصبر واللطف.