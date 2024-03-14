يوسف زيدان: «مش بيشغلني الناس تنساني.. ومن يكتب لا يموت» (فيديو)

أجاب الدكتور يوسف زيدان على سؤال ببرنامج «على المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب على قناة «الحياة»، حول القدر الذي لم يستطع تحمله، قائلًا: «طعنات المحبوبين».

وأضاف: «مفيش حاجة خايف ملحقش أعملها، مش بيشغلني إن أسمي أو أعمالي تتنسي، ينسوا أو يفتكروا، دي حاجة تخصهم هم، أنا اللي يخصني إني أكتب، وكتبت، ومن يكتب لا يموت».

وتابع أن لديه صديقا وحيدا، وأصبح يخاف بشدة أن يفقده فيصبح بدون أصدقاء، أول ما يتعب بنزعج جدا، وأخاف ليموت، لأني بعتبر الصديق نفسي، وخايف عليه جدًا لأني خايف على نفسي».

واستطرد: «لازم الإنسان يجعل لوجوده معنى، الإنسان والكائنات الأخرى بتاكل وتشرب وتحيا وتموت، مفيش حيوان من الحيوانات أضفى على وجوده معنى، الإنسان فقط أو جزء بسيط من البشر هم من يعطون لوجودهم اللحظي معنى».

واختتم: «المعنى دا مش لازم يكون معنى إبداعي عظيم، أو اكتشاف نظرية علمية كبري، يكون شىء حقيقي بتعمله عشان تشعر أثناء أداء ذلك بالامتلاء بالحياة، قد يكون المعنى بسيط مثل تنشئة الأولاد، وقد يكون معنى عظيم مثل عمل الخير، لكن الأهم في المعنى الفهم، علينا أن نفهم، ونفكر شوية، ونبحث شوية».