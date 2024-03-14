الحلقة الرابعة من مسلسل يحيى وكنوز 3.. رحلة في معبد الكرنك

يواصل يحيى وشقيقته كنوز مغامراتهما عبر الزمن رقفة الاستاذ «عصام» مدرس التاريخ، الذي يرشدهما خلال رحلتهما.

وخلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل الكرتون يحيى وكنوز ذكر اسم «معبد الكرنك» وذلك أثناء تواجدهم داخل متحف الإسكندرية القومي، وهو أحد أبرز المعالم السياحية في محافظة الإسكندرية ويوجد وسط المدينة.

معلومات عن معبد الكرنك

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن معبد الكرنك بمحافظة الأقصر، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات:

- يعد معبد الكرنك من المعابد الرئيسية في مدينة الأقصر، ورمزا هاما من رموز السياحة.

- يقع المعبد بالبر الشرقي للأقصر، ومثل معظم المعابد المصرية القديمة كان محور المعبد شرق –غرب.

- أطلق عليه المصريون القدماء إيبت سوت أي «البقعة المختارة».

- كان يتم فيه تقديس الرب العظيم آمون رب طيبة.

- بلغ المعبد قدراً كبيراً من الثراء وأصبح لكهنته قوة سياسية كبيرة.

- ترجع شهرة الكرنك إلى كونه مجموعة من المعابد المتعددة التي بنيت بدايةً من الأسرة الـ11 حوالي في العام 2134 ق.م.

- تم بناء المعبد بناءً على الرعاية الملكية المتمثلة في المشاريع الإنشائة الضخمة وإعداد معدات الطقوس.

- يعد معبد الكرنك أكبر مبنى ديني على الإطلاق، ولهذا عرف بأنه من أكثر الأماكن التي كان يأتي إليها المصريون القدماء.

- يضم معبد الكرنك أعمدة تاريخية ضخمة، تبلغ مساحة قاعدتها 16.46 مترًا مربعًا

- شارك في بناء معبد الكرنك حوالي 30 فرعونًا على مدى ألفي عام.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز 3

تدور قصة الجزء الثالث من مسلسل يحيى وكنوز، بين العصر الحديث وعصر ما قبل الميلاد، ويتعرف الطفلان على حياة الملوك الذين عاشوا في مصر القديمة، ويعرض المسلسل يوميًا على شاشة قناة DMC الساعة 6:05 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.