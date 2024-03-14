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دراما المتحدة

مؤلف «يحيى وكنوز» ضيف مصطفى عمار على راديو «أون سبورت» الليلة

كتب:

محمد عزالدين
06:53 م | الخميس 14 مارس 2024
ملعب الفن

ملعب الفن

يحل  المؤلف محمد عدل، مؤلف مسلسل يحيى وكنوز، ضيفا على برنامج «كلام في الفن» الذى يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار ويذاع عبر أثير راديو «أون سبورت إف إم 93.7» في الثامنة مساء.

ويقدم الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، برنامجه الإذاعي «كلام في الفن» خلال شهر رمضان أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس في الـ8 مساءً عبر اثير راديو اون سبورت 93.7، وتدور فكرة البرنامج حول استضافة عدد من الفنانين والنقاد لتناول الحديث عن الدراما الرمضانية ومحاورها والجديد والمميز فيها.

 

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