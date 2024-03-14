ملخص الحلقة 4 مسلسل صدفة.. ريهام حجاج في ورطة ومطلوبة ببيت الطاعة

شهدت الحلقة 4 من مسلسل صدفة، العديد من الأمور التي تقلب حياة «صدفة» رأسًا على عقب، خاصة عقب اكتشاف زواجها، من رشدي الشامي، وهي بدون وعي، وترصد «الوطن» في السطور التالية، لجمهور الفنانة ريهام حجاج، ملخص الحلقة 4 مسلسل صدفة.

ملخص الحلقة 4 مسلسل صدفة

شهدت الحلقة 4 مسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، اكتشاف لغز «ميار الغيطي»، عقب حادث سقوطها من شرفة منزل صديق والدها «فراس سعيد»، التي تجمعها به علاقة رغم زواجها، وذلك خلال استجواب الشرطة لها، حيث فاجأها ضابط الشرطة بأقوال حارس العقار، بأنها تتردد دومًا على العمارة، وأنها جاءت عقب والدها وليس العكس، كما قالت هي، ما دفع زوجها للشك فيها، والعودة لحارس العقار مُجددًا الذي غير حديثه معه، مدعي إنه قال هذه الأقوال حتى لا يؤثر على سمعة العمارة، قبل أن تكشف اللقطات إنه غير أقواله بعد اتفاقه مع فراس سعيد.

ريهام حجاج في ورطة ومطلوبة ببيت الطاعة

الجدير بالذكر إن الحلقة 4 مسلسل صدفة، شهدت سرًا كبير في حياة «ريهام حجاج» التي تزوجت من رشدي الشامي، عم عصام السقا، وهي بدون وعيها، أثناء خروجها من سهرة مع طلابها، وإن الأخير يطلبها ببيت الطاعة بقسيمة الزواج.