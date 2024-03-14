مسلسل صدفة الحلقة 4.. ريهام حجاج تكتشف زواجها من عم خطيبها دون علمها

أحداث مفاجئة ومشوقة، شهدها اليوم مسلسل صدفة الحلقة 4، التي قد تقلب مسار العمل تمامًا، بعدما اكتشفت ريهام حجاج، التي تجسد شخصية «صدفة» زواجها دون علمها من «رشدي الشامي» وهو عم «عصام السقا» الذي تقدم لخطبتها، وبادرته بالموافقة.

مسلسل صدفة الحلقة 4.. ريهام حجاج تكتشف زواجها

وخلال أحداث اليوم، من مسلسل صدفة الحلقة 4، وصل محُضر إلى منزل «صدفة» في الوقت الذي تواجد فيه «طارق» عصام السقا، بالمنزل، وطلب منها التوقيع على طلبها في بيت الطاعة، الأمر الذي أصاب الجميع بذهول شديد، حتى كشف المُحضر عن اسم الزوج، وهو رشدي الشامي «عم خطيبها».

وقررت صدفة، وطارق، الذهاب للشركة، لمعرفة حقيقة الأمر، ليتقابلا مع «الشامي» الذي أكد لها أنها تزوجته، ولكن دون وعيها.

وحاول رشدي الشامي، أن يذكرها بالموقف، إذ كانت في سهرة مع طلابها، ودون وعيها، وقرر توصيلها للمنزل، وفي الطريق عرض عليها الزواج، وعند موافقتها ذهبوا لمأذون بالسيدة زينب، وعقدوا القران.

وعندما تأكدت «صدفة» من صحة التوقيع، ذهب طارق منصرفًا عنها في صدمة كبيرة.

أبطال مسلسل صدفة

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.