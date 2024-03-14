تصريحات مفاجئة خرجت بها الفنانة بوسي، عقب ظهورها مع الإعلامية بسمة وهبة، حول زوجها السابق، هشام ربيع، الذي انفصلت عنه، عقب أشهر من الزواج، بعد القبض عليه، إذ خرج «ربيع» معلنًا الانفصال بسبب إنها لم تقف بجانبه، وعودته لزوجته الأولى، قبل أن تخرج بوسي، وتؤكد إنه دخل السجن لحمايتها، وإنها لا تزال تحبه حتى الآن، قائلة: «الراجل ده اتحبس علشان يحميني من عصابة».

وقالت الإعلامية بسمة وهبة، ردًا على هذا الجدل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تعلم مدى حب بوسي لزوجها حتى الآن، ولهذا تركت لها المساحة للاعتراف بالأمر على الهواء.

أول رد فعل من زوجة هشام ربيع الأولى بعد اعتراف بوسي باستمرار حبها له

وعلى الجانب الآخر، التزمت منة محمد، زوجة هشام ربيع، الأولى، بثبات انفعالي شديد، إلا أنها نشرت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا من العمرة التي أدتها هي وزوجها وأولادهما، معلقة: «إن شاء الله دايمًا مع بعض».

الجدير بالذكر إن بوسي وهشام ربيع، احتفلا بزفافهما في 2022، بفندق كبير بحضور عدد قليل من الفنانين، إلا إن الانفصال وقع عقب عدة أشهر، بعد تورط الأخير في قضية تسببت في حبسه.