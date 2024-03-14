الجهات المختصة تباشر التحقيق في واقعة وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

تباشر الجهات المختصة، التحقيق فى واقعة وفاة حبيبة الشماع طالبة الشروق، بعد غيبوبة استمرت 21 يوما، وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، أن الضحية قفزت من إحدى سيارات تطبيقات النقل الذكى، على طريق السويس، بمدينة الشروق، إثر محاولة السائق التحرش بها.

مناظرة الجثمان وعرضه على الطب الشرعي

بمجرد، أن لفظت حبيبة الشماع أنفاسها الأخيرة، انتقل المحقق إلى المستشفى، وأجرى مناظرة للجثمان، وقرر عرضه على الطب الشرعى لتشريحه، لبيان أسباب الوفاة، وأرفق التقرير الخاصة بالفتاة، إلى ملف القضية، وما زالت التحقيقات مستمرة.

تعديل القيد والوصف في القضية

وكشفت مصادر مطلعة على التحقيقات، أن جهات التحقيقات، سوف تستدعى السائق المشتبه به، للتحقيق وتوجيه له اتهامات وتعديل القيد والوصف في القضية، من التسبب في إصابة حبيبة الشماع إلى التسبب في وفاتها.

وكانت الجهات المختصة قد قرر تجديد حبس السائق المشتبه فيه لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات وما زالت التحقيقات مستمرة.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، قد كشفت عن ملابسات الواقعة، وتمكنت قوة من مباحث التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط السائق المشتبه فيه، سائق يعمل على سيارة ملاكي ضمن منظومة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بعد تحديد خط سيره وهروبه، من مكان الحدث بطريق السويس، وألقي القبض عليه داخل منزله بإحدى المناطق، في محافظة الجيزة.