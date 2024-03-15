ابتعد عن تناول هذه الأطعمة في السحور.. تسبب العطش وحرقان المعدة

السحور من الوجبات المهمة خلال شهر رمضان المبارك، إلا أن بعض الأشخاص يجهلون فائدته، كما أن هناك بعض الأشخاص لديهم عادات غذائية خاطئة، تتسبب في المعاناة خلال الصيام، لذلك ابتعد عن تناول هذه الأطعمة في السحور لأنها تسبب العطش وقرحة المعدة.

ابتعد عن تناول هذه الأطعمة في السحور

المخللات من أشهر الأطعمة التي يجب تجنبها طوال شهر رمضان وخاصة خلال وجبة السحور، وذلك لأنها تزيد الشعور بالعطش بنسبة كبيرة، بسبب ارتفاع نسبة الأملاح فيها، وفق ما أوضحته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية بمستشفى جامعة القاهرة.

من أشهر الأطباق المعروفة على سفرة السحور، هو طبق الفول، إلا أن لابد من إعداده دون أي إضافات مسبكة مثل السجق أو اللية، أو البيض، وذلك لأنه من الأطعمة التي تسبب العطش طوال نهار رمضان، فضلًا عن حرقان المعدة، كما أنه لابد من تجنب تناول الحلويات على السحور لأن يسبب العطش.

المشروبات السريعة تزيد العطش

المشروبات السريعة، أو الملونة أو البودرة أو سريعة التحضير، تسبب العطش الشديد خلال الصيام، وكذلك تناول السكريات فهي من الأطعمة التي يجب الابتعاد عن تناولها في السحور، بسبب ارتفاع نسبة السكر ما يخلق الإحساس بالعطش، وفق حديث «عبد الوهاب» خلال حديثها لـ«الوطن».

يجب تناول الفواكه الطازجة في السحور بدلًا من حلويات رمضان، وذلك لأن سكرياتها صحية، فضلًا عن أنها تُقلل الشعور بالعطش خلال فترة الصيام لغناها بالماء، واحتوائها على عناصر غذائية ضرورية للجسم، مثل الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.