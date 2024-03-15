أسعار المشروبات الطبيعية في سوق أسوان.. أشهرها الأبريه والدوم

مع حلول شهر رمضان، يبدأ أهالي محافظة أسوان في إعداد موائد الإفطار التي تضم مختلف الأصناف من المأكولات والمشروبات، وحسب العادات والتقاليد الخاصة بهم بتقديم المشروبات الرمضانية التي يقبلون على شرائها من متاجر العطارة في الأسواق.

توارث أبناء أسوان العديد من المشروبات جيل بعد جيل، وأشهرها: «الأبريه»، و«الدوم» و«الكرديه» و«الخروب»، وغيرها، نظرًا لفوائدها الغذائية.

أسعار المشروبات الأسوانية

وفي سوق أسوان السياحي، يروي مدثر مصطفى، أحد بائعي العطارة، أن الطلب على المشروبات الرمضانية يزداد خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ويعتبر الكركديه هو المشروب الأكثر طلبًا، ويمكن تقسيمه إلى نوعين: البلدي واللوزة الأسوانية ويصل سعر الكيلو الواحد من الكركديه البلدي إلى 240 جنيهًا، بينما يصل سعر الكيلو من الكركديه السوداني إلى 200 جنيه.

بالإضافة إلى الأبريه والكركديه، تتواجد في أسوان مجموعة متنوعة من المشروبات الرمضانية الأخرى، تشمل هذه المشروبات الدوم والخروب والعراديب والتمر الهندي الأصلي تحظى هذه المشروبات بطلب متساوٍ بعد الكركديه البلدي، وتتراوح أسعار الكيلو لهذه المشروبات بين 70 و200 جنيه وفقا لبائع العطارة.

أسعار البلح في أسوان

ويؤكد «مصطفى»، في تصريحات لـ«الوطن» أن البلح السكوتي يعتبر الأكثر طلبًا في أسوان، حيث تتفاوت أسعار البلح بمختلف أنواعه في السوق السياحي بالمحافظة هذا العام بين 20 و150 جنيهًا للكيلو الواحد، وذلك حسب الأنواع والأشكال المتاحة.

ويشهد سوق أسوان السياحي إقبالًا من سكان المحافظة وكذلك ضيوفها من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالأجواء الرمضانية والتسويق حيث استقبل الأهالي شهر رمضان بفرحة واحتفاء بتقاليدهم الغنية وتراثهم المتجذر.