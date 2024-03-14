أحداث مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 4.. رحلة إلى العالم القديم

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 4 يظهر فيه بطل المسلسل، وهو يحكي مغامرات وقصصا كثيرة مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويعرض مسلسل يحيى وكنوز على شاشة قناة «dmc».

أحداث مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 4

أحداث مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 4 بدأت الحلقة برحلة للعالم القديم ومجموعة من الناس داخل قلعة قديمة فقام رجل بشرب الماء من الخوذة، وجاء رجل آخر يقول الذي شرب من كأس من النحاس هيحكم كيمت في يوم من الأيام وعلى أيده هتتحقق الانتصارات لمصر.

وبدأ كل الرجال داخل هذه القلعة بالفزع وأجمعوا أنهم يجب أن يتخلصوا من هذا الرجل قبل أن يحكم كيمت وهو في ذلك الوقت ارتدى هذه الخوذة في رأسه التي كان يشرب منها، فدخل في حلم أنه في معركة بقيادته يدافع عن مصر ويحررها وأنه ملك مصر في هذا الحلم، وانتصر في هذه المعركة ضد الأعداء واستطاع أن يرجع عرش مصر للمصريين.

وبعد أن استيقظ يحيى من الحلم والمغامرة سأل يحيى كنوز «أين يونيا معقول هبقى في المغامرة دي لوحدي؟» فظهر سينو الساحر وقال سينو ليحيى واضح أنك عامل مصيبة كبيرة وهدد يحيى سينو بأنه سوف يقول ليونيا إذا لم يساعده في هذه المغامرة وقال لهم أنا سينو الرجل المدهش الذي أنقذك مرات عديدة وأوفرلك معلومات كثيرة.