مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024.. الظهر 12:03 مساءً

في خامس أيام رمضان، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024، خاصة موعد أذان المغرب والفجر، إضافة إلى معرفة عدد ساعات الصوم وموعدي الإفطار والسحور.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024

تقدم «الوطن»، خلال هذا التقرير خدمة معرفة مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم 15-3-2024، بحسب الإمساكية التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية العامة للمساحة.

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم 15-3-2024 في الساعة 4 و37 دقيقة صباحًا، والشروق في الساعة 6 و4 دقائق صباحًا.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024

يأتي موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم 15-3-2024، الساعة 12:03 مساءً.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم 15-3-2024 يكون في تمام الساعة 3 و28 دقيقة مساءً.

أذان المغرب في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024

يحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم 15-3-2024، في الساعة 6 ودقيقتين مساءً.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الجمعة 15-3-2024

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم 15-3-2024 في الساعة 7 و20 دقيقة مساءً.

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية، رابع خامس رمضان 2024، 13 ساعة و45 دقيقة.