مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. كريم عبد العزيز يستغل الفقراء في دعوته

بدأت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4 تحت عنوان أهل بيت السلطنة، وظهر خلال أحداث الحلقة نظام الملك الطوسي وزير الدولة السلجوقية (فتحي عد الوهاب) وهو يتحدث مع زوجته حول أمول الدولة، يقول لها إن الدولة بها ملك قوي وجيش كبير ومدارس وعلماء ولكنها في حاجة إلى عباقرة، في حاجة إلى عمر الخيام (نيقولا معوض) وحسن الصباح (كريم عبد العزيز).

ويعود حسن الصباح إلى مدينة أصفهان، خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، ويلتقي بتابعه زيد ابن سيحون (أحمد عيد)، ويخبره أن أتباع الدعوة زاد عددهم وأصبحوا أكثر من 200 داعٍ للإمام نزار، ويطلب منه الصباح أن يركزوا دعوتهم على البسطاء والمساكين ويعاملوهم بعطف ورفق، ويخبروهم أن العلماء كاذبين وليسوا هم أصحاب الحجة، بينما يتولى الصباح التعامل مع نظام الملك.

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح يطلب من زيد ابن سيحون تركيز دعوته على البسطاء

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح ينكر مذهبه من أجل أغراضه السياسية

يخطط حسن الصباح لمقابلة نظام الملك حتى يذكره بالوعد الذي كان بينهم بأن يساعد أحدهم الآخر في حال وصوله إلى مركز مرموق، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 4، وعندما تخبره زوجته من لقاء نظام الملك خاصة أن مذهبه الشيعي يجعله عرضه للخطر، يخبرها أنه سوف ينكر مذهبه.