إصدارات مخفضة بمنفذ البيع الدائم ضمن فعاليات هيئة الكتاب الرمضانية

هيئة الكتاب تطلق فعالياتها الرمضانية بإتاحة إصدارات مخفضة في منفذ المعرض الدائم بمشاركة قصور الثقافة ودار الكتب والقومي للترجمة.

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أطلقت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، نشاطها الرمضاني، بمنفذ المعرض الدائم لبيع الكتب بمقر الهيئة على كورنيش النيل، وذلك ضمن برنامج فعاليات وزارة الثقافة في رمضان.

ويشارك في النشاط بجانب هيئة الكتاب، الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والمركز القومي للترجمة، من خلال عرض إصدارتهم بأسعار مخفضة أمام المعرض الدائم لبيع الكتب.

كتب تبدأ أسعارها من جنيه واحد في هيئة الكتاب

وتتيح هيئة الكتاب العديد من الإصدارات الحديثة، إلى جانب الإصدارات المختلفة في كافة فروع المعرفة، وتبدأ أسعارها من جنيه واحد وصولا إلى 20 جنيها.

موسوعة مصر القديمة ضمن معروضات هيئة الكتاب

وتعرض هيئة الكتاب، إصدارات مشروع استعادة طه حسين، وإصدارات حكايات النصر، وديوان الشعر المصري، وأيضًا موسوعة مصر القديمة في 16جزءًا، وفجر الضمير، وأقسام مصر الجغرافية، وأبو الهول لـ عالم المصريات الدكتور سليم حسن، وكتاب «قصة حياتي» سيرة ذاتية لـ أحمد لطفي السيد، وحياة صوت أم كلثوم للدكتورة سهير عبد الفتاح، وتقديم الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، ومجموعة كتب ثروت عكاشة، وكتاب بدائع الزهور، وسلسلة ما، وكتاب عاصمة الخلود.

وكذا موسوعة القتلة للدكتور محمد الباز، ومجموعة من كتب التراث، والتراث الحضاري، ومنها كتاب الأغاني في 24 جزءًا، وكتاب القاهرة شوارع وحكايات في طبعته الخامسة، فضلا عن إصدارات سلسلة تاريخ المصريين، والألف كتاب الثانية، بالإضافة إلى الإصدارات الإبداعية والفكرية التي أصدرتها الهيئة.

إصدارات هيئة قصور الثقافة

ومن إصدارات هيئة قصور الثقافة المشاركة، رواية مائة عام من العزلة لماركيز، والأحمر والأسود لستندال، مدام بوفاري لجوستاف فلوبير، كتاب البخلاء للجاحظ، موسوعة المستشرقين لنجيب العقيقي، وأصل الأنواع لداروين، ومختارات قصصية حول العالم ترجمة شباب المترجمين، الأعمال الكاملة لعبد الفتاح الجمل، وكتب النشر الإقليمي، وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال، مذكرات مجنون للوشون ترجمة ميرا أحمد، وغيرها.

إصدارات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق

ومن إصدارات الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق «قناة السويس.. وثائق الحلم المصري، الدور الشعبي في حرب أكتوبر 1973 في الصحافة المصرية، مصر في قلب المعركة.. من وثائق حرب أكتوبر في الأرشيف المصري، وكتاب عاصفة على السويس وغيرها.

أما المركز القومي للترجمة فيقدم العديد من إصداراته ومن بينها: كتاب فرقة العمال المصرية من تأليف كايل جون أندرسون وترجمة شكري مجاهد ومحمد صلاح علي والتي تصدرت مبيعات شهري أكتوبر ونوفمبر.

وللراحل شيخ المترجمين محمد عناني صدر المباحث العلمية البينية ومدارات المجاز في الخطاب، ومن الموسوعة المهمة انتصار أكتوبر في الوثائق السرية الإسرائيلية صدر الجزء الثالث من المجلد الرابع، وغيرها.