كشفت وزارة الأوقاف السورية عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 14-3-2024، وهو رابع أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 14-3-2024

أفادت الجمعية الفلكية السورية في بيانها بمواقيت الصلاة، وموعد أذان المغرب في سوريا اليوم الخميس 14-3-2024 ستكون مواعيد كل صلاة كالتالي: صلاة الفجر 5:21، ثم صلاة الظهر 12:44، والعصر 4:08، وصلاة المغرب 6:42، وصلاة العشاء 8:12، التي يليها صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في سوريا الخميس 14-3-2024

موعد الإفطار اليوم في سوريا الخميس 14-3-2024 سيكون في تمام الساعة 6:42 حسب توقيت العاصمة دمشق، ويختلف قليلًا من محافظة إلى أخرى.

وترصد «الوطن» موعد اذان المغرب في بعض المحافظات السورية اليوم الخميس: حلب 6:38، حمص، وحماة، وإدلب، والنبك، والرستن في نفس الموعد في الساعة 6:40، واللاذقية 6:44، ودير الزور 6:26، والرقة 6:31.