صيد العقارب الحلقة الرابعة.. كيف تتخطى «عايدة» تجربة وفاة شقيقها؟

تجربة صعبة ومؤلمة تنتظر غادة عبدالرازق في الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب التي تذاع عبر شاشة قنوات cbc، في السابعة والنصف مساء بعد مقتل شقيقها لتعيش مشاعر الفقد والغدر، وتبدأ رحلة الانتقام لشقيقها محمود عبدالمغني، لكن على مدار تلك الرحلة، وهي لحظات تعد الأقسى بالنسبة لجميع الأشخاص الذي فقدوا شخصًا عزيزًا على مدار حياتهم.. فما الطريقة الأمثل لتخطي أزمة رحيل الأشخاص المقربة؟

خطوات لتخطي صدمة وفاة الأخ.. ماذا تفعل غادة عبدالرازق؟

فقدان الأخ تجربة صعبة ومؤلمة، وتختلف مشاعر الحزن والأسى من شخص إلى آخر، لكن استشاري الصحة النفسية وليد هندي، تحدث في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن الخطوات الواجب اتباعها من أجل تخطي المشاعر السلبية، التي ترافق الشخص بعد فقدان الأشقاء أو الأشخاص المقربين، وهي جزء من القضية التي يناقشها مسلسل صيد العقارب، بعد انتهاء الحلقة الثالثة بوفاة شقيقها.

خطوات لتخطي اضطراب ما بعد الصدمة

اضطراب الكرب أو ما بعد الصدمة أو اضطراب القلق المرهق.. جميعها مسميات للحالة التي يمر بها الشخص الذي يعيش صدمة فقدان الأشخاص المقربة، ويمر بها نحو 10% من النساء مقابل 5% من الرجال، وتأتي على شكل حالة من القلق والتوتر الدائم من تكرار الصدمة ذاتها، تلازم الشخص المصاب بهذا الاضطراب لفترة طويلة، وذلك بحسب وليد هندي.

يوضح «هندي» أنّ الإصابة بهذا الاضطراب لا يعد خللًا يصيب الإنسان، بل هو نتيجة طبيعية للتعرض لصدمة كبيرة وغير متوقعة تتسبب في تعطيل الإنسان عن ممارسة نشاطاته الحياتية وخاصة على سير العمل بشكل طبيعي.

نصائح لتخطي احساس ألم فقدان شخص عزيز

ابحث عن الدعم.

تحدث مع العائلة والأصدقاء عن مشاعرك.

انضم إلى مجموعة دعم للأشخاص الذين فقدوا أحباءهم.

استشر معالجًا نفسيًا إذا كنت تواجه صعوبة في التعامل مع مشاعرك.

ذكر الأوقات الجميلة التي قضيتها مع أخيك.

شارك ذكرياتك مع العائلة والأصدقاء.

اصنع ألبومًا للصور أو اكتب قصة عن أخيك.

احرص على الحصول على قسط كافٍ من النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

خصص بعض الوقت لنفسك للراحة والاسترخاء.

حاول أن تجد معنى في وفاة أخيك.

فكر في كيفية تأثير أخيك على حياتك وكيف يمكنك إحياء ذكراه.

تطوع في عمل خيري باسم أخيك.

لا تتردد في طلب المساعدة من أي شخص.

تذكر أنّ الحزن عملية تستغرق وقتًا وكن صبورًا.

ويذاع مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبدالرازق وعدد من الفنانين، على قناة cbc، على أن يعرض في السابعة والنصف مساء.