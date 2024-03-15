مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الجمعة 15-3-2024.. العشاء 7:9 مساءً

يعيش المواطنين في محافظة البحر الأحمر، أجواء شهر رمضان المبارك التي تتميز بالروحانية، وتتجه أنظار المواطنين في خامس أيام شهر رمضان، إلى معرفة مواقيت الصلاة في مدن البحر الأحمر اليوم الجمعة 15-3-2024 وعدد ساعات الصوم.

مواقيت الصلاة في البحر الأحمر اليوم الجمعة 15-3-2024

وتقدم «الوطن» فيما يلي، مواقيت الصلاة في محافظة البحر الأحمر اليوم الجمعة 15-3-2024، طبقًا لإمساكية شهر رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية، بحيث يزيد توقيت الصلاة كل يوم دقيقة في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويقل دقيقة في صلاة الفجر.

مواعيد الصلوات في البحر الأحمر اليوم

كشف بيان غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، أنّ مواقيت الصلاة في البحر الأحمر خامس أيام الشهر الكريم الجمعة 15-3-2024.

موعد أذان الفجر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 15-3-2024 الساعة 4:30 صباحًا

موعد أذان الظهر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 15-3-2024 الساعة 11:53 صباحًا.

موعد صلاة العصر في البحر الأحمر اليوم الجمعة 15-3-2024 الساعة 3:19 مساءً.

موعد أذان المغرب في البحر الأحمر اليوم الجمعة 15-3-2024 الساعة 5:54 مساءً.

موعد أذان العشاء في البحر الأحمر اليوم الجمعة 15-3-2024 يحين في الساعة 7:09 مساءً.

عدد ساعات الصيام في البحر الأحمر

وأفاد مركز غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنّ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 15-3-2024، نحو 13 ساعة و44 دقيقة، وتزيد كل يوم دقيقة حسب إمساكية شهر رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية.