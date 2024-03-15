مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة.. روجينا تنهار بعد وفاة ابنتها

شهد مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة، العديد من الأحداث الشيقة، إذ تدهورت حالة الطفلة «سمية» ابنة روجينا التي تجسد شخصية «نصرة»، وازدادت حالتها سوءًا، وحاولت «رقية» التي تؤدي دورها الفنانة رنا رئيس رعايتها وأخذتها معها إلى الجامعة إذ لا يوجد من يرعاها سواها.

وسارعت رقية في مسلسل سر إلهي الحلقة 4، بتوفير الدواء لسمية، لكنها لم تستطع إنقاذها لتفارق الحياة.

مسلسل سر إلهي الحلقة الرابعة

وأخبرت إدارة السجن، نصرة بأنها ستمنحها إفراجًا يومًا واحدًا ففرحت بذلك واعتقدت أنّ براءتها من تهمة القتل قد ظهرت، لكن سرعان ما اكتشفت أنّ ابنها ماتت وستشارك في دفنها.

روجينا تطلب العودة إلى السجن

وذهبت روجينا في أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 4، إلى المقابر لترى ابنتها وتشارك في دفنها لكنها لم تستطع فعل ذلك، وانهارت بعدما احتضنت جسمانها وطلبت عودها إلى السجن سريعًا دون أخذ العزاء.