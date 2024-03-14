هل تندم مي سليم على حبس روجينا في سر إلهي؟.. فعل غير متوقع من شقيقها

أحداث مشوقة شهدتها الحلقة 3 من مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا، التي تجسد دور «نصرة»، إذ تم القبض عليها بسبب شهادة إخوتها ضدها أمام المحكمة بعد مقتل راجل الأعمال «هارون»، وقضت المحكمة عليها بالحبس لمدة 7 سنوات، وذلك بسبب تلفيق شاهيناز ابنة هارون تهمة لها لحماية أخيها من دخوله السجن.

أحداث مسلسل سر إلهي

خلال أحداث الحلقة جرى خناقة بين شاهيناز الدور الذي تجسده الفنانة مي سليم وشقيقها بدر الدور الذي يجسده الفنان محمود حجازي، أثناء قياده السيارة إذ كان يتحدثان عن الميراث وتقسيمه، وهددته شاهيناز بعدم الوقوف بجانبه مرة أخرى، ليبقى السؤال «هل تندم شاهيناز على سجن نصرة بعد طمع بدر في الميراث؟»، خاصة أن هناك بعض السيناريوهات التي ظهرت في برومو المسلسل، أبرزت مدى قلق شاهيناز «مي سليم» بعد خروج «نصرة» من السجن، لتردد قائلة: «نصرة اللي دخلت السجن غير نصرة اللي خرجت من السجن».

الشعور بالندم

وكانت من أبرز أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل سر إلهي، قامت شاهيناز أيضا بتلفيق قضية لـ«أحمد مجدي»، والذي يجسد دور يحيى المحامي، وتم حبسه وذلك بعد أن ذهب لها ولزوجها ليخبرهما أنه يجب عليهما إيجاد حل سريع لخروج ناصرة من السجن، وإن لم يحدث ذلك سوف يلجأ إلى القضاء لكي يفتح قضية أخيها كريم، الذي قتله بدر أيضا، وحرق جثته لإخفاء الأدلة.

مواعيد عرض سر إلهي

ومن المقرر أن تذاع أحداث الحلقة 4 من من مسلسل سر إلهي على شبكة قنوات CBC في تمام الساعة والإعادة الأولى 6:30 صباحًا والإعادة الثانية 11:30 ظهرًا.

أبطال مسلسل سر إلهي

شارك عدد كبير من الفنانين في مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا ومنهم أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، و مي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.