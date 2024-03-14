إعلان مستشفى الناس رمضان 2024.. شوف كام فنان احتفل بعلاج 20 ألف مريض

نشرت الصفحة الرسمية لمستشفى الناس لعلاج الأطفال بالمجان، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أحدث فيديو ترويجي لها، بمشاركة العديد من نجوم ونجمات الفن.

إعلان مستشفى الناس رمضان 2024

وعرضت الصفحة الرسمية لمستشفى الناس، إعلان رمضان 2024، احتفالًا بمرور 5 سنوات على المستشفى، وبعلاج الآلاف من الحالات والعمليات لإنقاذ الأطفال بالمجان، مدونة: «النهارده بنحتفل معاكم بمرور خمس سنين من رحلتنا، عملنا فيهم أكتر من 7 آلاف عملية، وعالجنا أكتر من 20 ألف مريض، ومكملين فيها بفضل الله وبفضل مساعدتكم، وهنفضل قد اللي بدأناه ومش هنسيب قلب طفل يوجعه».

فنانون شاركوا في إعلان مستشفى الناس رمضان 2024

وخلال إعلان مستشفى الناس رمضان 2024، شارك العديد من الفنانين والفنانات، على رأسهم الفنان تامر حسني، الذي قدم أغنية الإعلان عن التحدي والإرادة، فضلًا عن مشاركة الفنانة الكبيرة يسرا، أكرم حسني، هنا الزاهد، درة، والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس.