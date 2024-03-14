رحاب الجمل تخوض التحدي الصعب بـ«بيت الرفاعي» و«صدفة».. «كوميدية وكئيبة»  

تطل الفنانة رحاب الجمل على الجمهور فى موسم دراما رمضان الحالى، من خلال وجودها فى مسلسل «بيت الرفاعى» بطولة أمير كرارة، ومسلسل «صدفة» بطولة ريهام حجاج، وتجسد فى كليهما شخصية امرأة تحمل فى قلبها كثيراً من الطيبة، ومن ثم كان الأمر بمثابة تحدٍّ لها فيما يخص تقديم كل شخصية على حدة دون أن يكون بينهما أى نوع من التشابه.

وأشارت «الجمل» فى تصريحاتها لـ«الوطن» إلى أنها تجسد فى مسلسل «صدفة» دور شقيقة الفنانة ريهام حجاج التى تحمل كثيراً من صفات «الطيبة والجدعنة»، وهى نفس السمات التى تحملها فى مسلسل «بيت الرفاعى» ولكن مع اختلاف التفاصيل، موضحة أن تجسيد مثل هذه الشخصيات التى تتسم بالطيبة يكون بمثابة تحدٍّ للفنان بشأن خلق تفاصيل تعطى للدور رونقاً وتجعله مميزاً حتى لا يشعر المشاهد بالملل، أو يسبب له نوعاً من الارتباك حول طبيعة الشخصية الموجودة فى العمل الذى أمامه.

«ريهام» أرعبتني و«بيت الرفاعي» مليء بالإثارة و«كرارة جدع وراقي»

وشددت على أن المشاركة بأكثر من عمل درامى فى موسم رمضان، تُعد أمراً مليئاً بالصعوبات، فيما يخص انتقال الممثل من شخصية بكل ما بها من تفاصيل إلى شخصية أخرى تحمل تفاصيل مختلفة، ولكن فى الوقت ذاته يحمل كثيراً من التحدى بشأن الحفاظ على التفاصيل مهما كانت صغيرة فيما يخص الدور الذى يقدمه.

وعن مشاركتها فى مسلسل «صدفة»، أشارت «الجمل» إلى أنه من الأعمال الدرامية التى ينبغى عدم التفريط فيها والحرص على مشاهدتها، خصوصاً أنه ينتمى للكوميديا البسيطة التى تبعد عن المبالغة ومحاولة الإضحاك بلا هدف، مع تأكيدها أنها وافقت على الوجود مع «صدفة» على الفور بمجرد قراءة السيناريو، معتبرة إياها فرصة لن تتركها تذهب سدى، لا سيما لرغبتها الشديدة فى تقديم عمل كوميدى حقيقى.

واستطردت بقولها: «الكواليس أشبه بوجود العائلة بعضها مع بعض وليس مجرد تمثيل، فى المسلسل لدىَّ ثلاثة من الأبناء، وبالفعل أتعامل معهم على هذا الأساس ليس أمام الكاميرا فقط، نجلس ونتحدث ونتناقش، ويسمعون كلامى وينفذونه محبة منهم»، وعن أصعب المشاهد التى تقدمها فى «صدفة»، أشارت رحاب الجمل إلى أنها شعرت بالتوتر الحقيقى والخوف، إزاء أحد المشاهد الصعبة التى تتعرض لها شقيقتها وتقوم بدورها ريهام حجاج، «خفت عليها بشكل حقيقى، مشاعرى كلها تحولت، وأصبت بالتوتر والرعب من شدة تصديقى للمشهد أثناء قراءته على الورق، وأثناء تجسيده أمام الكاميرات، انتابنى إحساس أن شقيقتى فى خطر حقيقى».

وفيما يخص شخصيتها فى مسلسل «بيت الرفاعى»، أشارت إلى أنها تقدم شخصية «جمالات» التى ترافق شقيقها ياسين الرفاعى ويقوم بدوره أمير كرارة، فى رحلته المليئة بالمخاطر والمفاجآت، وهو من الأدوار الجديدة عليها، خصوصاً مع رغبتها الملحة فى المشاركة فى عمل يحمل الطابع التشويقى الملىء بالأكشن والمغامرات، حسب قولها، خصوصاً أنها المرة الأولى التى تتعاون فيها مع «كرارة» الذى يتسم بـ«الجدعنة» والرقى فى تعامله مع كل من حوله.

وعبرت عن سعادتها بالتعاون مع أمير كرارة فى «بيت الرفاعى»، خصوصاً أن المسلسل ملىء بأحداث مثيرة مليئة بالتشويق، وهو عمل درامى يختلف عن مسلسل «صدفة» مع ريهام حجاج التى تجسد شخصية مدرسة تاريخ تنتمى لطبقة شعبية، مشيرة إلى أن تفاصيل شخصيتها الحقيقية عبارة عن خليط من الأدوار التى تقدمها فى هذا الموسم الرمضانى التى تجمع ما بين الكوميديا والاندفاع والعفوية.

وأشارت إلى أن شخصيتها فى «بيت الرفاعى» يسيطر عليها الاكتئاب والوجع بسبب ما تراه فى هذه الرحلة مع شقيقها، وبالتالى كان هناك الكثير من المشاهد الصعبة التى أثرت عليها نفسياً بسبب الإرهاق طول الوقت من تفاصيل العمل، وذلك انعكس على الكواليس التى كانت فى اللوكيشن والتى اتسمت بالدقة والضغط والتركيز: «اللوكيشن أشبه بالمعسكر بسبب المشاهد الصعبة المليئة بالرعب والخوف وبالتالى كانت تحتاج إلى كثير من التركيز فى كل التفاصيل».