مشهد بمسلسل إمبراطورية ميم يثير قلق نور النبوي في الحقيقة.. خايف من والده

أحداث كثيرة وقصص متنوعة، قد تكون أقرب إلى الواقع، يدور حولها مسلسل إمبراطورية ميم، خاصة مواجهة الأب لأبنائه بعد وفاة زوجته، إلا أن الأبناء لا يعجبهم قانون والدهم ويشنون حملات للتمرد عليه، خلال الأحداث حدثت مشاهد يخشى منها نور النبوي، أن تحدث في الحقيقة مع والده الفنان خالد النبوي.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مشاهد كثيرة جمعت بين خالد ونور النبوي، في مسلسل إمبراطورية ميم، أبرزت قانون مختار أبو المجد الذي يؤدي دوره خالد النبوي، وتمرد ابنه «مراون»، وكان أبرز هذه القوانين هو تحديد ساعة معينة للعودة إلى المنزل، ويجب على الجميع احترامها.

وخلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم، كان هناك مشهدا بين مختار أبو المجد وابنه مروان، خاصة بعد حادث السيارة، الذي تسبب فيه «مروان»، ما جعل من والده يركز في جميع تحركاته وموعد خروجه ودخوله المنزل، وهو ما دفع الابن للتمرد على كل القرارات التي يتخذها والده.

مخاوف نور النبوي من إمبراطورية ميم

عبر مقطع فيديو نشره الفنان نور النبوي «مروان» عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، خلال كواليس مسلسل إمبراطورية ميم، برفقة والده في الحقيقة والمسلسل خالد النبوي، يروي مخاوفه من أحداث المسلسل، والتي يمكن أن تؤثر على حياته الشخصية.

«خالود.. أتمنى علاقتنا في المسلسل متأثرش على علاقتنا الشخصية»، هكذا خاطب نور والده خلال الفيديو، ليرد الأخير عليه: «برضوا هترجع الساعة 12 ومفيش عربية.. اسمع مني»، فما كان من الابن سوى تقبل حديث والده معلقًا: «أهو دا اللي كنت خايف منه».