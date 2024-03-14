مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4.. قصة حب بين نور النبوي ومايان السيد

علاقة صداقة تحولت إلى قصة حب جمعت بين «مروان» نور خالد النبوي وبين «مادي» مايان السيد، ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4، بعد فوزه في انتخابات اتحاد الطلبة بجامعة اقتصاد وعلوم سياسية.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4

قررت مايان السيد أن تخطف نور النبوي من حياته الروتينية ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4، وجعلته يتمرد على الحياة مع والده، وخلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4 تتطور العلاقة بينهما، خاصة أنّه اعترف لها في الحلقات السابقة أنّها شخص مميز بالنسبة له.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مقتبس عن راوية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، تدور أحداثه في إطار تشويقي حول مختار أبو المجد، الذي يجد نفسه مسؤولًا عن أولاده الستة عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه وحياة أولاده، وتتوالى الأحداث.