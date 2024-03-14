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دراما المتحدة

موعد إعادة عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الحلقة 4

كتب:

ضحى محمد
03:00 م | الخميس 14 مارس 2024
إمبراطورية ميم

إمبراطورية ميم

حقق مسلسل إمبراطورية ميم نجاحا كبيرا بعد عرض الـ3 حلقات الأولى منه، والجمهور اليوم على موعد مع عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 4 على قناة DMC، والتي تكشف عن أحداث تشويقية جديدة.

موعد إعادة عرض مسلسل إمبراطورية على قناة DMC الحلقة 4

واستقرت القناة العارضة على أن موعد إعادة عرض مسلسل إمبراطورية ميم على قناة DMC الحلقة 4 في تمام 10:15 صباحا، وذلك بعد العرض الأول وحصريا في تمام الساعة 10 و45 دقيقة.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، مقتبس عن راوية إحسان عبد القدوس، تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي حول مختار أبو المجد، الذي يجد نفسه مسؤولًا عن أولاده الستة عقب وفاة زوجته، وعليه أن يواكب تفكيرهم وعصرهم، وفي ذات الوقت يختار بين من تعلق بها قلبه، وحياة أولاده، وتتوالى الأحداث.

 

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.