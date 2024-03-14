«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار الأيام المقبلة.. بنسبة 30%

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة، إذ من المتوقع تغير حالة الطقس وسقوط أمطار بداية من السبت الموافق 16 مارس، بالإضافة إلى بعض الظواهر الجوية المتوقعة في بعض المناطق.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة علي جنوب البلاد لمدة ثلاثة أيام؛ حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي غدا 33 درجة، وتصل يوم الأحد 37 درجة لتكون الأجواء حارة نهارا بارد ليلا، بالإضافة إلى سقوط الأمطار.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، أماكن سقوط الأمطار السبت، إذ من المتوقع أن تتساقط الأمطار علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30%.

وتسقط أمطار على شمال ووسط الصعيد بداية من يوم الأحد تصل إلى جنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء يوم الاثنين المقبل، كما تنشط الرياح هناك، بينما يسود طقس دافئ على شمال البلاد حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 23 درجة وتميل درجات الحرارة نحو الانخفاض خلال الفترة القادمة، كما توجد فرصة لسقوط الأمطار علي القاهرة يوم الأحد القادم.