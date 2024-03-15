أحداث مثيرة تضمنتها الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق في رمضان، كان أبرزها اكتشاف قاتل علي درغام وهو سامح نجل الحاجة إسماعيل الغول، إلى جانب بعض الأحداث الأخرى التي جعلت بمجرد انتهاء الحلقة الرابعة، زاد السؤال عن مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 5.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC

وما زاد الاهتمام بمواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5، هو اندلاع شرارة الصراع بين عائلة الحاجة إسماعيل الغول وعائلة الحاجة حسن درغام، بعدما قتل سامح ابن العائلة الأولى علي درغام ابن العائلة الثانية ومن ثم فرّ هاربًا.

وفي إطار توضيح مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 5، يمكن الإشارة إلى أن قناة CBC كشفت في وقت سابق لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد عرض وإعادة مسلسل صيد العقارب طوال شهر رمضان الكريم.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 5

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 5، اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يتم عرض حلقة الإعادة يوم السبت في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث الحلقة الرابعة من صيد العقارب

وتضمنت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، معرفة أن سامح نجل الحاجة إسماعيل الغول هو قاتل علي ابن الحاج حسن درغام، لتندلع شرارة الصراع بين العائلتين، بعدما علم حسن درغام أن إسماعيل الغول أخفى ابنه وهربه بعيدًا عن أعينهم وأعين الحكومة.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتشارك الفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني هذا العام من خلال تجسيد شخصية الدكتورة عايدة في مسلسل صيد العقارب، الذي تدور أحداثه في طار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال وقوع حرب شديدة ومثيرة بين عائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة.