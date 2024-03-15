تستعد آلاف الأسر لتناول سحور خامس أيام الصيام، قُبيل موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024، إذ يحرص الجميع على الانتهاء من تناول السحور والشاي والقهوة قبل موعد الإمساك الذي حددته الهيئة العامة للمساحة المصرية قُبيل الفجر بنحو 20 دقيقة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024 وتوقيت شروق الشمس، فضلًا عن مواقيت الصلاة، ومواعيد السحور والإمساك، وذلك ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال أيام شهر الصيام.

ويأتي موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 15-3-2024 والموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك، مبكرًا بنحو دقيقة، وذلك وفقًا لإمساكية رمضان 2024، إذ يأتي مبكرًا بمقدار يتراوح بين دقيقة إلى دقيقتين كل يوم عن الذي يسبقه حتى يأتي في نهاية شهر الصوم بتمام الساعة 4:08 فقط.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الجمعة 15-3-2024

وبحسب إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد أذان الفجر اليوم في الفيوم الجمعة 15-3-2024، يكون في تمام الساعة 4:40 صباحًا، فيما يبدأ موعد السحور في تمام الساعة 2:20 بعد منتصف الليل، وينتهي موعد السحور بحلول وقت الإمساك في تمام الساعة 4:40 صباحًا.

ويقدس المسلمون موعد صلاة الفجر، إذ يحرصون على أدائها في موعدها لقبول صيامهم، وإرضاء الله عز وجل، لما فيها من خير كثير وثواب كبير إذ إنّ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.

موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم

وتوضح إمساكية رمضان 2024، موعد شروق الشمس في الفيوم اليوم ليحل في تمام الساعة 6:06 صباحًا.

عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 15-3-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الجمعة 15-3-2024 في الفيوم، نحو 13 ساعة و45 دقيقة بزيادة قدرها دقيقة عن الأمس، فيما تكون مواقيت الصلاة للظهر 12:05، وأذان العصر 3:31، والعشاء 7:22.