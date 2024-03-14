موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024.. وعدد ساعات الصيام

يولي آلاف المسلمين أهمية كبرى لموعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 14-3-2024 والشروق، والذي يوافق رابع أيام الصيام، وذلك نظرًا لارتباطه الوثيق بالسحور وبداية صوم يوم جديد، حيث يحرص الجميع على قراءة القرآن، والذكر عقب تناول السحور، وحتى أداء صلاة الفجر، فيما يحرص آخرون على استمرار القراءة حتى شروق الشمس.

وتستعرض السطور الآتية كل ما تريد معرفته عن موعد أذان الفجر في الفيوم الخميس 14-3-2024 والشروق رابع أيام الصيام، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس

ويتبقى نحو 4 ساعات على موعد أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس الموافق رابع أيام الصيام، إذ يُرفع الأذان مبكرًا بمقدار دقيقتين مقارنة بالأمس، وتبكير دقيقة واحدة في الإمساك، كما يتقدم موعد السحور والإمساك اليوم بمقدار دقيقتين أيضًا.

أذان الفجر اليوم في الفيوم الخميس 14-3-2024

ويُرفع أذان الفجر اليوم في الفيوم الخميس 14-3-2024 بحسب إمساكية رمضان 1445 في تمام الساعة 4:41 فجرًا، فيما يبدأ موعد السحور اليوم في تمام الساعة 2:21 بعد منتصف الليل وحتى موعد الإمساك اليوم في تمام الساعة 4:21 فجرًا.

موعد صلاة الفجر في الفيوم اليوم

وبحسب إمساكية رمضان 2024 التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية، في وقت سابق، فإنّ موعد صلاة الفجر في الفيوم يأتي مبكرًا كل يوم عما يسبقه بمقدار يتراوح بين دقيقة ودقيقتين حتى يصل إلى 4:08 في آخر أيام الصيام.

عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 14-3-2024 في الفيوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الخميس 14-3-2024 في الفيوم نحو 13 ساعة و44 دقيقة، بزيادة قدرها 3 دقائق عن عدد ساعات الصيام أمس الأربعاء، إذ يزداد عدد ساعات الصيام اليوم تلو الآخر حتى يصل إلى 14 ساعة و32 دقيقة في آخر أيام الصيام.

موعد شروق الشمس اليوم الخميس في الفيوم

وفيما يخص موعد الشروق اليوم الخميس 14-3-2024 في الفيوم، فإنّه يكون في تمام الساعة 6:07 صباحًا، بينما يكون موعد أذان الظهر في تمام الساعة 12:06، فيما يكون موعد أذان العصر في تمام الساعة 3:30 عصرًا، وفقًا لمواقيت الصلاة التي أعلنتها المساحة في إمساكية رمضان.