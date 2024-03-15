تسهيلًا على المواطنين لأداء صلاة الفجر في مواعيدها، حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024، بالتزامن حلول أول جمعة في رمضان وبدء خامس أيام الصيام.

وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى أنّ موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024، سيكون في تمام الساعة 4 و37 دقيقة صباحًا.

موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024

وحددت الهيئه، موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024، الذي يأتي عقب الانتهاء من رفع أذان الفجر ليكون الساعة 4:40 صباحًا.

موعد الإمساك والسحور في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024

وفيما يلي، موعد الإمساك والفطور والسحور في محافظة الدقهلية:

- موعد الإمساك: الساعة 4:17 صباحا

- موعد السحور: الساعة 2 و17 دقيقة صباحا

- موعد الشروق: الساعة 6:04 صباحًا

ساعات الصيام في محافظة الدقهلية اليوم الجمعة

وجاءت ساعات الصيام الخاصة بأول جمعة في شهر رمضان في محافظة الدقهلية بنحو 13 ساعة و46 دقيقة.