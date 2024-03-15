موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024
كتب:
آية حسنين
02:36 ص | الجمعة 15 مارس 2024
أذان الفجر- أرشيفية
تسهيلًا على المواطنين لأداء صلاة الفجر في مواعيدها، حددت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024، بالتزامن حلول أول جمعة في رمضان وبدء خامس أيام الصيام.
وأشارت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إلى أنّ موعد أذان الفجر في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024، سيكون في تمام الساعة 4 و37 دقيقة صباحًا.
موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024
وحددت الهيئه، موعد صلاة الفجر في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024، الذي يأتي عقب الانتهاء من رفع أذان الفجر ليكون الساعة 4:40 صباحًا.
موعد الإمساك والسحور في الدقهلية اليوم الجمعة 15-3-2024
وفيما يلي، موعد الإمساك والفطور والسحور في محافظة الدقهلية:
- موعد الإمساك: الساعة 4:17 صباحا
- موعد السحور: الساعة 2 و17 دقيقة صباحا
- موعد الشروق: الساعة 6:04 صباحًا
ساعات الصيام في محافظة الدقهلية اليوم الجمعة
وجاءت ساعات الصيام الخاصة بأول جمعة في شهر رمضان في محافظة الدقهلية بنحو 13 ساعة و46 دقيقة.