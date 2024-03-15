مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الجمعة 15-3-2024 

تحرص وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية على نشر مواقيت الصلاة في المغرب كل يوم، لتحديد مواعيد الإمساك والإفطار والفروض الخمسة وصلاة التروايح، كما نشر تحديثات موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024.

مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الجمعة

حدثت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، مواقيت الصلاة في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024، التي تبدأ من الساعة 5:09 بأذان الفجر وحتى صلاة العشاء في تمام الساعة 7:54 مساء.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024

ويكون موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024، الرباط في تمام الساعة 5:09 صباحا، وفي طنجة في نحو الساعة 5:03 صباحا، أما في الدار البيضاء يكون موعد أذان الفجر في تمام الساعة 5:13 صباحا.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم

ويكون موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024 في الرباط تمام الساعة 12:41 ظهرا، وفي مدينة طنجة في نحو الساعة 12:37 ظهرا، وفي الدار البيضاء في تمام الساعة 12:44.

موعد أذان العصر في المغرب

موعد أذان العصر في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024، في الرباط في تمام الساعة 4:01 عصرا، وأيضا في مدينة طنجة في تمام الساعة 3:56 عصرا وفي الدار البيضاء 4:04 مساء.

موعد أذان المغرب في المغرب

ويكون موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الجمعة 15-3-2024 في الرباط في تمام الساعة 6:39 مساء وأيضا في مدينة طنجة 6:36، وفي الدار البيضاء يكون موعد أذان المغرب 6:43 مساء

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم

ويبلغ عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم، نحو 15 ساعة من الفجر للمغرب.