مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024
كتب:
أحمد إبراهيم
12:02 ص | الجمعة 15 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر- تعبيرية
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024 ، من أبرز ما يبحث عنه مواطني الدولة خاصة في ليلة الجمعة الخامس من الشهر الكريم، حتى يتمكنوا من تجهيز موائد الإفطار وقضاء الصلوات في وقتها.
مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024
وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم، التي جاءت كالتالي:
موعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024
ويختلف موعد أذان الفجر في الجزائر من مدينة إلى أخرى، فيكون في الجزائر في تمام الساعة 5:33 صباحًا، وبومرداس في تمام الساعة 5:32 صباحًا بينما مدينة وهران يكون الأذان في تمام الساعة 5:49 صباحًا وفي تبسة يكون في تمام الساعة 5:15 صباحًا.
موعد أذان الظهر في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024
ويأتي موعد أذان الظهر في الجزائر في تمام الساعة 12:57 مساءً وفي بومرداس 12:55مساءً ووهران 1:12 مساءً بينما في مدينة تبسة يُرفع الأذان في تمام الساعة 12:37 مساءً.
موعد أذان العصر في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024
ويأتي موعد أذان العصر في الجزائر في تمام الساعة 4:21 مساءً وفي بومرداس 4:18 مساءً وفي وهران الساعة 4:35 مساءً وسيرفع الأذان في مدينة تبسة في تمام الساعة 4:00 مساءً.
موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024
وموعد أذان المغرب في مدينة الجزائر في تمام الساعة 6:55 مساءً وفي مدينة بومرداس يكون في تمام الـ6:57 مساءً بينما يأتي في مدينة وهران في تمام الساعة 7:14 مساءً وسيكون في تبسة في تمام الساعة 6:39 مساءً.
عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم الجمعة 15-3-2024
يبدأ الصيام في الجزائر في تمام الساعة 5:33 صباحًا بأذان الفجر وينتهي في تمام الساعة 6:55 مساءً مع أذان المغرب، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في الجزائر اليوم نحو 13 ساعة و22 دقيقة.
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