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دراما المتحدة

موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم الخامس لشهر رمضان بالقاهرة والمحافظات

كتب:

كريم روماني
10:51 م | الخميس 14 مارس 2024
الصلوات - صورة أرشيفية

الصلوات - صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم الخامس لشهر رمضان بالقاهرة والمحافظات، موضحة أن أذان الفجر في القاهرة يكون الساعة 4:38 دقيقة وفي الإسكندرية في الساعة 4:42 دقيقة وفي طنطا الساعة 4:38 دقيقة.

وبالنسبة لأذان الفجر في أسيوط يكون الساعة 4:40 دقيقة وفي أسوان يكون الساعة 4:35 دقيقة، وذلك وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة، أما بالنسبة لأذان المغرب في القاهرة فيكون الساعة 6:03 دقائق، والإسكندرية 6:09 دقائق، أما في طنطا تكون الساعة 6:04 دقائق، وفي أسيوط الساعة 6:04 دقائق، أما في أسوان تكون الساعة 5:58 دقيقة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

- المغرب: 6:03 دقائق

- العشاء: 7:21 دقيقة

- السحور: 2:18 دقيقة

- إمساك: 4:18 دقيقة

- الفجر: 4:38 دقيقة

- الشروق: 6:04 دقائق

- الظهر: 12:04 دقائق

- العصر: 3:29 دقيقة

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

- المغرب: 6:09 دقائق

- العشاء: 7:27 دقيقة

- السحور: 2:22 دقيقة

- إمساك: 4:22 دقيقة

- الفجر: 4:42 دقيقة

- الشروق: 6:10 دقائق

- الظهر: 12:09 دقائق

- العصر: 3:34 دقيقة

مواقيت الصلاة في طنطا

- المغرب: 6:04 دقائق

- العشاء: 7:22 دقيقة

- السحور: 2:18 دقيقة

- إمساك: 4:18 دقيقة

- الفجر: 4:38 دقيقة

- الشروق: 6:06 دقائق

- الظهر: 12:05 دقائق

- العصر: 3:30 دقيقة

مواقيت الصلاة في أسيوط

- المغرب: 6:04 دقائق

- العشاء: 7:19 دقيقة

- السحور: 2:20 دقيقة

- إمساك: 4:20 دقيقة

- الفجر: 4:40 دقيقة

- الشروق: 6:04 دقائق

- الظهر: 12:04 دقائق

- العصر: 3:29 دقيقة

مواقيت الصلاة في أسوان

- المغرب: 5:58 دقائق

- العشاء: 7:11 دقيقة

- السحور: 2:15 دقيقة

- إمساك: 4:15 دقيقة

- الفجر: 4:35 دقيقة

- الشروق: 5:57 دقائق

- الظهر: 11:57 دقائق

- العصر: 3:22 دقيقة

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.