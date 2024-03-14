موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم الخامس لشهر رمضان بالقاهرة والمحافظات
كتب:
كريم روماني
10:51 م | الخميس 14 مارس 2024
الصلوات - صورة أرشيفية
أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم الخامس لشهر رمضان بالقاهرة والمحافظات، موضحة أن أذان الفجر في القاهرة يكون الساعة 4:38 دقيقة وفي الإسكندرية في الساعة 4:42 دقيقة وفي طنطا الساعة 4:38 دقيقة.
وبالنسبة لأذان الفجر في أسيوط يكون الساعة 4:40 دقيقة وفي أسوان يكون الساعة 4:35 دقيقة، وذلك وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة، أما بالنسبة لأذان المغرب في القاهرة فيكون الساعة 6:03 دقائق، والإسكندرية 6:09 دقائق، أما في طنطا تكون الساعة 6:04 دقائق، وفي أسيوط الساعة 6:04 دقائق، أما في أسوان تكون الساعة 5:58 دقيقة.
مواقيت الصلاة في القاهرة
- المغرب: 6:03 دقائق
- العشاء: 7:21 دقيقة
- السحور: 2:18 دقيقة
- إمساك: 4:18 دقيقة
- الفجر: 4:38 دقيقة
- الشروق: 6:04 دقائق
- الظهر: 12:04 دقائق
- العصر: 3:29 دقيقة
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
- المغرب: 6:09 دقائق
- العشاء: 7:27 دقيقة
- السحور: 2:22 دقيقة
- إمساك: 4:22 دقيقة
- الفجر: 4:42 دقيقة
- الشروق: 6:10 دقائق
- الظهر: 12:09 دقائق
- العصر: 3:34 دقيقة
مواقيت الصلاة في طنطا
- المغرب: 6:04 دقائق
- العشاء: 7:22 دقيقة
- السحور: 2:18 دقيقة
- إمساك: 4:18 دقيقة
- الفجر: 4:38 دقيقة
- الشروق: 6:06 دقائق
- الظهر: 12:05 دقائق
- العصر: 3:30 دقيقة
مواقيت الصلاة في أسيوط
- المغرب: 6:04 دقائق
- العشاء: 7:19 دقيقة
- السحور: 2:20 دقيقة
- إمساك: 4:20 دقيقة
- الفجر: 4:40 دقيقة
- الشروق: 6:04 دقائق
- الظهر: 12:04 دقائق
- العصر: 3:29 دقيقة
مواقيت الصلاة في أسوان
- المغرب: 5:58 دقائق
- العشاء: 7:11 دقيقة
- السحور: 2:15 دقيقة
- إمساك: 4:15 دقيقة
- الفجر: 4:35 دقيقة
- الشروق: 5:57 دقائق
- الظهر: 11:57 دقائق
- العصر: 3:22 دقيقة