مسلسل لحظة غضب الحلقة 5.. يمنى في المشرحة للتعرف على جثة زوجها

انتهت الحلقة الخامسة من مسلسل لحظة غضب بلحظات مليئة بالإثارة والترقب، بعدما اتصلت فاطمة صديقة يمنى بطلة المسلسل، والتي تجسد دورها الفنانة صبا مبارك لتقول لها إنّ الشرطة عثرت على جثة شريف زوجها، الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، وطلبوا منهم التعرف على الجثة، والتأكد إذا كانت لزوجها أم لا، وعندما ذهبوا إلى المشرحة للتعرف على الجثة هل هي جثة «شريف» محمد فراج، أم تكون لشخصٍ آخر.

صديقة يمنى هي الوحيدة التي تعرف جريمتها

واعترفت يمنى لصديقتها أنّها قتلت زوجها، وبذلك تكون صديقتها هي الوحيدة التي تعرف جريمتها، وتنتهي الحلقة الخامسة على استيقاظ مصطفى شقيق شريف، والذي يجسد دوره الفنان محمد شاهين، من الغيبوبة.

صديقة يمنى ضربت شقيق شريف على رأسه بالفازة فأغمى عليه

وبدأت الحلقة الخامسة من مسلسل لحظة غضب أنّ محمد شاهين «مصطفى» دخل منزله وشعر بوجود شخصٍ في المنزل فدخل غرفته، عندما دخل قامت صديقة يمنى التي كانت تبحث لها عن بليزر مصطفى بضرب الأخير على رأسه بالفازة فأغمى عليه وذهبت هي مسرعة إلى سيارة يمنى.

حرق بليزر مصطفى

وذهبت بعد ذلك صبا مبارك «يمنى» وصديقتها في أحد الشوارع وقاموا بحرق بليزر مصطفى الذي عليه دم زوجها شريف.

وبعد ذلك ذهبت زوجة محمد شاهين مصطفى إلى المنزل لتصدم بمنظر مصطفى وهو ملقى على الأرض ويحيطه الدماء فتنقله إلى المستشفى، ليخبرهم الدكتور أن مصطفى دخل في غيبوبة.