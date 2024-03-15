مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 15-3-2024.. الفجر 4:34

أعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس أيام شهر رمضان المبارك، مع زيادة متابعة مديرية الأوقاف، لعمل المساجد بشكل يومي في المراكز والمدن.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 15-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 15-3-2024، لتتضمن السحور في تمام الساعة الثانية و14 دقيقة، فيما سأتي موعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و14 دقيقة، ويأتي أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و34 دقيقة، وتشرق الشمس اليوم في تمام الساعة السادسة.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 15-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن هيئة المساحة المصرية أعلنت موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 15-3-2024 في تمام الساعة الثانية عشر فقط

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 15-3-2024

وموعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 15-3-2024، في تمام الساعة الثالثة و25 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الجمعة 15-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان، فإن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة الخامسة و59 دقيقة مساءً بحسب التوقيت المحلي لمدينة الإسماعيلية، فيما يأتي موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و16 دقيقة مساءً.