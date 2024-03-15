مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 15-3-2024.. المغرب 6:4 مساء

كشفت إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 15-3-2024 خامس أيام رمضان، الموافق أول جمعة بالشهر الكريم، إذ يعيش أهالي المحافظة أجواء روحانية، وتصل ساعات الصيام في هذا اليوم إلى 13 ساعة و46 دقيقة.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 15-3-2024

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الجمعة 15-3-2024 وفقا لإمساكية هيئة المساحة المصرية في خامس أيام رمضان وهي كالتالي:

الفجر: 04:38 صباحا

الظهر: 12:04 مساءً

العصر: 03:29 مساءً

المغرب: 06:04 مساءً

العشاء: 07:21 مساءً

موعد أذان المغرب في القليوبية

يحل موعد صلاة التراويح في القليوبية عقب صلاة العشاء في الساعة 07:21 مساءً، ضمن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15-3-2024.