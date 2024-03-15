دورة رمضانية في شوارع المنصورة تطبق تقنية الڤار.. استخدموا الهواتف المحمولة

تعتبر الدورات الرمضانية لكرة القدم تقليد سنوي تنظمه مراكز الشباب في ملاعبها، كما ينظمه الأهالي في الشوارع والساحات للتشجيع على ممارسة الرياضة وتعزيز روح التعاون، وفي منطقة العجمي بالمنصورة نظم الأهالي دورة رمضانية هي الأولى من نوعها في ساحة شارع العجمي.

يحكي حسن بهنس، منظم الدورة الرمضانية في ساحة شارع العجمي، أن الهدف من الدورة تعزيز الود وروح التعاون بين الأهالي، مؤكدا أن الدورة مجانية بالكامل.

تفاصيل دورة العجمي الرمضانية

شهدت دورة العجمي بحسب «بهنس» حضور أحمد سلام الشرقاوي، عضو مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة بمدينة المنصورة الذين أكدوا دعهمهم الكامل لهذه الدورة الشعبية في المنصورة بهدف التعرف أكثر على كرة الشارع.

وعن تطور البطولة قال «بهنس»، إن دورة العجمى بدأت بمشاركة 20 فريقا مقسما إلى 4 مجموعات، من مختلف الأعمار شباب وكبار سن، وتم تطوير البطولة بإضافة تقنية الفار بأقل الامكانيات باستخدام الهواتف المحمولة، وبالفعل استخدموها في العديد من التداخلات بين اللاعبين.

دورة رمضانية للشباب وكبار السن بشوارع العجمي

وحضر الدورة الرمضانية العديد من نجوم التسعينات، أبرزهم الكابتن عباس راغب والكابتن إبراهيم بهنس والكابتن شريف شحاتة.

ومن جانبه أكد النائب أحمد سلام الشرقاوى، دعمه الكامل لكل الرياضيين، مؤكدا أن الدورة تحظى باهتمام أهالي منطقة الحوار والعجمي مشيدا بتنظيم الدورة والفرق المشاركة بالدورة وعددها 20 فريقا.