عتبات البهجة الحلقة 5.. كيف سينجو يحيى الفخراني من التهرب الضريبي؟

تدور مسلسل عتبات البهجة حول بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان يحيى الفخراني المتقاعد عن عمله والمتفرغ للحياة مع أحفاده بعد وفاة زوجته، ولكنه يتورط في العديد من المواقف الكوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا، إذ أنه يصبح إنفلونسر ومقدم محتوى شهير ويتعرّض لمشاكل كثيرة.

أحداث مثيرة بعد خروج بهجت من السجن

وقدم الفنان يحيى الفخراني في الحلقة 4 من مسلسل عتبات البهجة أحداثًا مثيرة شهدت خروجه من السجن، بعد اتهامه ببيع خطوط هواتف محمولة بدون بيانات، أحد هذه الخطوط استخدم في جريمة قتل، وساعده في الخروج من هذه المشكلة «عرفان» الذي يجسّد شخصيته الفنان القدير صلاح عبدالله من خلال التوصل إلى الوكيل الخاص بالاتصالات.

قضية تهرب ضريبي للفنان يحيى الفخراني في الحلقة 5

وأثناء وجوده في المنزل تفاجأ يحيى الفخراني بمحضر جديد وطلبه في القسم في قضية تهرب ضريبي وهو ما أصابه بصدمة كبيرة وانتهت أحداث الحلقة على ذلك، وننتظر في الحلقة 5 اليوم معرفة كيف سينجو من هذه الورطة.

مسلسل عتبات البهجة على قناة «DMC»

ويعرض مسلسل عتبات البهجة على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.