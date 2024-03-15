مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. هل ينجح حسن الصباح في الحفاظ على سره؟

أحداث عدة ينتظرها الجمهور في مسلسل الحشاشين الحلقة 5 بطولة كريم عبد العزيز، يتابعون من خلالها رحلة حسن الصباح في جمع أتباع لدعوته الجديدة الإسماعيلية النزارية التي أطلقها سرًا، وهل سينجح في ذلك ظل في عمله داخل ديوان السطان السلجوقي وتحديدا بيت سر السلطنة، خصوصًا بعد تهديد الوزير نظام الملك «فتحي عبدالوهاب» له إن في حال معرفة دعوته إلى مذهبه سيقوم بقتله.

يواجه حسن الصباح تحديًا كبيرًا خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 5، في الوصول إلى عدد كبير من الأتباع لدعوته، خاصة مع حالة التضييق التي تقوم بها الدولة السلجوقية ضد أصاحب الفكر الباطني وغيرهم ممن يقوموا بالدعوة إلى مذاهب ومعتقدات جديدة.

مسلسل الحشاشين الحلقة 5.. حسن الصباح يستغل وجوده في بيت سر السلطنة

وعلى الجانب الآخر، يحاول حسن الصباح الاستفادة من وجوده داخل قصر السلطنة، من خلال جمع معلومات سرية عن الأوضاع في البلاد والممالك المحيطة، وأيّهم الأنسب لإطلاق الدعوة وأيّهم تشكل خطر عليها.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5

يشعر جمهور الدراما المصرية بحالة من الحماس مع اقتراب موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 5 بسبب جرعة دراما التاريخية المشوقة التي يقدمها صناع المسلسل للجمهور، ومن المقرر أن يبدأ عرض الحلقة الساعة 7:15 مساء على منصة واتش آت، وفي الـ 9:15 مساء على قناة DMC.