موعد إعادة مسلسل لحظة غضب على Watch it الحلقة 5.. يمنى في المشرحة

تدور أحداث مسلسل لحظة غضب في إطار من الغموض والتشويق حول شخصية يمنى التي تجسدها الفنانة صبا مبارك، وتعمل شيف في أحد الفنادق الكبرى، ويختفى زوجها شريف في ظروف غامضة يوم الاحتفال بعيد ميلادها.

موعد إعادة مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it

ويعرض مسلسل لحظة غضب على منصة Watch it، يوميًا في تمام الساعة 11 مساء، ويكون موعد الإعادة الساعة 12 ظهرًا.

مسلسل لحظة غضب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة

مسلسل لحظة غضب يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته صبا مبارك، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وناردين فرج، وسارة عبدالرحمن، وريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

مسلسل لحظة غضب بلحظات مليئة بالإثارة والترقب

وانتهت الحلقة الخامسة من مسلسل لحظة غضب بلحظات مليئة بالإثارة والترقب، بعد أن اتصلت فاطمة صديقة يمنى بطلة المسلسل، والتي تجسد دورها الفنانة صبا مبارك لتقول لها إن الشرطة عثرت على جثة شريف زوجها، الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، وطلبوا منهم التعرف على الجثة والتأكد إذا كانت لزوجها أم لا، وعندما ذهبوا إلى المشرحة للتعرف على الجثة لم تكن جثة محمد فراج «شريف»، كانت الجثة لشخص آخر.