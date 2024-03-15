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دراما المتحدة

مسلسل لحظة غضب الحلقة 5.. صبا مبارك تحاول إخفاء جريمتها

كتب:

أحمد العانوسي
03:39 ص | الجمعة 15 مارس 2024
صبا مبارك في مشهد من المسلسل

صبا مبارك في مشهد من المسلسل

في الحلقة 5 من مسلسل لحظة غضب تعيش صبا مبارك، التي  تجسد دور يمنى لحظات توتر وهي تخفي آثار جريمة قتل زوجها شريف «محمد فراج».

أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 5

وخلال الأحداث كان محمد شاهين «مصطفى»، شقيق «شريف» يصلح سيارة شقيقه التي وضعت صبا مبارك فيها الجثة، فسقط على ملابسه قطرة دماء دون أن يلحظ، ولكن «يمنى» انتبهت لذلك، وأرسلت صديقتها لكي تأخذ الملابس من منزله، ولكن صديقتها فوجئت بحضوره إلى المنزل، فاضطرت لضربه على رأسه، وأخذت الملابس وهربت.

مسلسل لحظة غضب 

تعيش صبا مبارك يمنى في مسلسل لحظة غضب حالة من الغموض وتعمل شيف في أحد الفنادق الكبرى، ويختفى زوجها شريف في ظروف غامضة يوم الاحتفال بعيد ميلادها.

مسلسل لحظة غضب

 مسلسل «لحظة غضب» يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 ومكون من 15 حلقة، ويقوم ببطولته صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج آي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

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بقلم أحمد العانوسي