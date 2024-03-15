موعد عرض الحلقة رقم 5 من مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة الحلقة 4 بطولة يحيى الفخراني على قناة DMC في تمام الساعة 6:15، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

تفاصيل مسلسل عتبات البهجة

وتدور مسلسل عتبات البهجة حول بهجت الأنصاري، الذي يجسده الفنان يحي الفخراني، وهو وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي تفرغ للحياة مع أحفاده بعد وفاة زوجته، ولكنه يتورط في العديد من المواقف الكوميدية مع أحفاده.

بطولة مجموعة كبيرة من النجوم

مسلسل عتبات البهجة من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

مسلسل عتبات البهجة مأخوذ عن رواية عتبات البهجة

مسلسل عتبات البهجة مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

أحداث الحلقة 4 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني

وشهدت الحلقة 4 من مسلسل عتبات البهجة للفنان يحيى الفخراني أحداثا مشوقة بعد أن مر بالعديد من الأزمات طوال الحلقات السابقة، بداية من عدم امتلاك مصاريف الدراسة لأحفاده والقبض عليه بسبب خطوط الهاتف، وتأتي القضية الجديدة التي تورط بها، وهي مشكلة التهرب الضريبي.