موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024.. متى يكون الإفطار؟

تهتم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بنشر مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024، وذلك خلال اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024

ونشرت وزارة الأوقاف الأردنية موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024، حتى يتمكن الصائمون من تجهيز مائدة الإفطار وأداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» مواقيت وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024، إذ يكون عند الساعة 6:47 مساءً، وصلاة الفجر 5:21 صباحًا، والشروق عند الساعة 6:47 صباحًا، وصلاة الظهر 12:48 مساءً، وصلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:05 مساءً.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024

وفي المدن والمحافظات الأردنية تختلف مواقيت وموعد أذان المغرب فتأتي كالتالي: في عمان عند الساعة 06:45 مساءً، وصلاة الفجر 5:17 صباحًا، والشروق 6:46 صباحًا، وصلاة الظهر 12:46 مساءً، وصلاة العصر 4:11 مساءً، وصلاة العشاء 8:04 مساءً.

وفي محافظة العقبة تأتي مواقيت وموعد أذن المغرب كالتالي:

صلاة الفجر: 5:23 صباحًا.

الشروق: 6:49 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:49 مساءً.

صلاة العصر: 4:15 مساءً.

صلاة المغرب: 6:49 مساءً.

صلاة العشاء: 8:06 مساءً.

وفي جرش تأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب كالتالي:

صلاة الفجر: 5:17 صباحًا.

الشروق: 6:46 صباحًا.

صلاة الظهر: 12:46 مساءً.

صلاة العصر: 4:11 مساءً.

صلاة المغرب: 6:45 مساءً.

صلاة العشاء: 8:05 مساءً.