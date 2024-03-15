موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024.. متى يكون الإفطار؟
كتب:
أحمد عادل موسى
12:06 م | الجمعة 15 مارس 2024
موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024.. تعبيرية
تهتم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بنشر مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024، وذلك خلال اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك.
موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024
ونشرت وزارة الأوقاف الأردنية موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024، حتى يتمكن الصائمون من تجهيز مائدة الإفطار وأداء الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة.
موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024
وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» مواقيت وموعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024، إذ يكون عند الساعة 6:47 مساءً، وصلاة الفجر 5:21 صباحًا، والشروق عند الساعة 6:47 صباحًا، وصلاة الظهر 12:48 مساءً، وصلاة العصر 4:13 مساءً، وصلاة العشاء 8:05 مساءً.
موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الجمعة 15-3-2024
وفي المدن والمحافظات الأردنية تختلف مواقيت وموعد أذان المغرب فتأتي كالتالي: في عمان عند الساعة 06:45 مساءً، وصلاة الفجر 5:17 صباحًا، والشروق 6:46 صباحًا، وصلاة الظهر 12:46 مساءً، وصلاة العصر 4:11 مساءً، وصلاة العشاء 8:04 مساءً.
وفي محافظة العقبة تأتي مواقيت وموعد أذن المغرب كالتالي:
صلاة الفجر: 5:23 صباحًا.
الشروق: 6:49 صباحًا.
صلاة الظهر: 12:49 مساءً.
صلاة العصر: 4:15 مساءً.
صلاة المغرب: 6:49 مساءً.
صلاة العشاء: 8:06 مساءً.
وفي جرش تأتي مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب كالتالي:
صلاة الفجر: 5:17 صباحًا.
الشروق: 6:46 صباحًا.
صلاة الظهر: 12:46 مساءً.
صلاة العصر: 4:11 مساءً.
صلاة المغرب: 6:45 مساءً.
صلاة العشاء: 8:05 مساءً.